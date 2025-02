Koploper FC Volendam met Milan de Haan ontvangt Helmond Sport; Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht

8 minuten geleden

Trainer Francesco Farioli weet nog niet of Jordan Henderson en Remko Pasveer zondag voor Ajax kunnen uitkomen in het uitduel met Almere City. De Britse aanvoerder is bijna hersteld van een blessure en de ervaren doelman miste zondag het thuisduel met Go Ahead Eagles door een rugblessure.

Farioli verwacht de geblesseerde Branco van den Boomen snel terug bij Ajax. Wout Weghorst, Youri Regeer, Christian Rasmussen en Owen Wijndal zijn voorlopig niet inzetbaar. Ajax wilde graag de uitwedstrijd van volgende week zondag uitstellen, omdat het zich dan beter kon voorbereiden op het uitduel met Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League. Maar dat bleek na overleg met de gemeente Zwolle niet mogelijk. "Maar we hebben geen tijd om daarmee bezig te zijn want de focus moet op zondag", vindt Farioli. "Daar moet alle energie naartoe."