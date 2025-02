FC Volendam en Jong Ajax pakken op tandvlees drie punten

21.52 uur

Het is afgelopen in Volendam. Net als de afgelopen weken gaat het ontzettend moeizaam voor de Palingboeren, maar de driepunter zit in de tas. Invaller Aurelio Oehlers is belangrijk met twee doelpunten.

FC Volendam is nog altijd koploper in de eerste divisie. FC Dordrecht volgt op vijf punten, aangezien ze met 3-0 winnen van FC Emmen. Excelsior en ADO Den Haag kunnen op zes punten komen, mits zij ook een zege boeken. TOP Oss is volgende week vrijdag de eerstvolgende tegenstander van Volendam.