Gewapende overval bij telefoonzaak aan Kinkerstraat

De melding van de overval kwam rond 18.15 uur binnen. Vervolgens gingen de twee daders er met onbekende buit vandoor. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand is aangehouden.

Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse. Het gebied rondom de telefoonzaak is afgezet met lint. Ook is de forensische opsporing ter plaatse en bezig met sporenonderzoek in de zaak. In de winkel ligt een fatbike, het is niet bekend of deze van de overvallers is.