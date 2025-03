Gezin al week tussen hoop en vrees na 'ontvoering' stafford Choco

"Mijn oproep is al zo veek gedeeld, maar het heeft maar één zichtmelding opgeleverd", vertelt Nick. "Dat was die dag, in het Amsterdamse bos. Maar dat bleek haar niet zijn."

Na dagen zoeken kan Nick nog maar één conclusie trekken. Ze is in een onbewaakt ogenblik de dijk opgelopen, waar ze door een automobilist is meegenomen. Nick heeft camerabeelden teruggekeken en in totaal acht auto's geteld. "Als ze was meegenomen door een fietser, moeten we haar hebben gezien."

Hij gelooft niet dat ze is weggelopen, omdat dat dat volgens hem vrijwel onmogelijk is. Ze wonen aan de Amstel, en hebben een veelgebruikte buurtapp. "Het gebeurt wel vaker. Als er ergens een hond door een tuin loopt, wordt dat in die groep gedeeld en is 'ie zo weer thuis."

Bovendien bleven de honden van Dog Search tijdens de zoekactie bij het erf. Dat sterkt Nick in zijn geloof dat ze niet is weggelopen, maar in de buurt van het erf is opgepikt.

Dochter nog closer met Choco

Hoewel Choco een kerstcadeau voor Nick was, is zijn dochter nog closer met de hond, vertelt hij. "Zij gaat altijd met hem wandelen. Choco volgt haar overal, zit te wachten als ze uit school komt, kruipt bij haar in bed."