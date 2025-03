Bekladding op de muur, overwinning bij de rechter: buurtbewoners houden '1828' tegen

'Hier geen 1828'

Boven de op het transformatorhuis geverfde letters 1828 staat een nieuwe laag verf, iets minder kunstzinnig aangebracht. 'Hier geen' is te lezen. 'Hier geen 1828' is de boodschap die bekladders willen afgeven. Het project kan op weerstand rekenen uit de buurt, zo blijkt uit de graffiti, maar ook uit een zaak waar de Raad van State deze week uitspraak over deed.

Die vernietigde het bestemmingsplan voor Spaarndamseweg 13. De reden is het minieme aantal parkeerplaatsen dat in het plan is opgenomen. Dat zijn er 36, terwijl de door de gemeente vastgestelde parkeerbehoefte 36,1 bedraagt. De Raad van State oordeelt dat de afronding naar beneden onterecht is en dat er dus minimaal 37 parkeerplekken in het plan moeten zijn opgenomen.

Geen massale feestvreugde

De uitspraak is een overwinning voor omwonenden, die al jarenlang een juridische strijd voeren tegen de bouwplannen. Van massale feestvreugde is daags na de gerechtelijke uitspraak geen sprake aan de Spaarndamseweg. De juridische procedure is gevoerd door de bewoners die het meest geharnast tegenover de bouwplannen zijn. Andere bewoners van de Spaarndamseweg zien ook de andere kant van de medaille.