Halsema: Museumplein heeft de voorkeur bij eventuele huldiging Ajax

Nu Ajax na twee rampzalige seizoenen weer koploper in de eredivisie is, kunnen de draaiboeken voor een eventuele huldiging weer uit de kast gehaald worden.

Zelf trapt de burgemeester nog op de rem wanneer de huldiging ter sprake komt: "We moeten 'm wel even afkloppen", antwoordt Halsema op de vraag of Ajax dit jaar op weer op het Museumplein gehuldigd kan worden. "We gaan er gewoon eens rustig naar kijken, maar Ajax moet eerst door de competitie heen."

Wel of geen Museumplein

Het is bij Ajax-kampioenschappen altijd onzeker waar er gehuldigd wordt. De afgelopen jaren gebeurde dat op last van de burgemeester vaker bij of in de Arena, omdat die plek makkelijker te beveiligen is. De laatste huldiging van Ajax op het Museumplein werd in 2019 door 100.000 fans bezocht.

In 2022 werd Ajax voor het laatst kampioen. Toen blies de gemeente een huldiging op het Museumplein af vanwege een gebrek aan beveiligers. Tot grote teleurstelling van supporters. Ajax vierde dat kampioenschap uiteindelijk in de Arena.

"Ik hoop dat het dit jaar goed gaat", zegt Halsema, "Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen, maar we zijn ons er wel van bewust dat we voldoende beveiliging nodig hebben, mocht het Museumplein ter sprake komen." Op de vraag of die plek wel haar voorkeur heeft, antwoordt ze met 'ja, absoluut'.

Drukke zomer

Amsterdam gaat de komende zomer sowieso al een drukke periode tegemoet qua evenementen. Naast Pride en een nieuwe editie van Sail zijn er ook festiviteiten rond de 750 verjaardag van de stad.

De gemeente moet daarnaast nog rekening houden met de NAVO-top, die op 24 en 25 juni in Den Haag georganiseerd wordt en veel capaciteit van de landelijke politie vraagt. "Het wordt inderdaad een druk jaar", zegt Halsema daarover.

"Alles is door ons ruim van tevoren ingepland", zegt Halsema. "Dus de nationale politie houdt er rekening mee dat het feest op de ring vlak voor de NAVO-top zit. Ik ga ervan uit dat mensen zich bij de festiviteiten feestelijk gedragen, zodat we het met relatief weinig politie afkunnen."