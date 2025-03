Voetbalwereld rouwt na plotseling overlijden van Marvin Wijks (40): "Het was zo'n relaxte jongen"

Van den Broek en Wijks maakten samen in 2010 het faillissement mee van HFC Haarlem. "Het was echt jammer dat het laatste seizoen bol stond van ellende en we ons niet meer konden focussen op voetbal. We werden in 2008/09 (het seizoen daarvoor) nog samen gedeeld clubtopscorer. Onze wisselwerking was echt goed. Als Marvin een goede dag had, was hij echt onhoudbaar voor de linksbacks in de eerste divisie."

Dat beaamt zijn oude trainer Jan Zoutman. "Een Marvin in vorm was echt lastig af te stoppen. Hij was heel erg snel en kon ook goed van positie wisselen met onze spits, Laurens ten Heuvel. Er was in dat laatste seizoen van Haarlem ook heel veel belangstelling voor hem. Marvin is uiteindelijk prima terechtgekomen bij FC Magdeburg in de derde Bundesliga en heeft nog een mooie carrière gehad."

Legendarisch doelpunt tegen Telstar

Voor Zoutman steekt er één moment van Wijks met kop en schouders bovenuit. "We moesten voor de KNVB-beker in september 2009 bij Telstar op bezoek, uiteraard de aartsrivaal van Haarlem. Marvin maakte in die wedstrijd een geweldige goal. Die wedstrijden waren altijd bijzonder en door zijn doelpunt wonnen we met 3-1 in Velsen-Zuid. Hij maakte zich daarmee natuurlijk onsterfelijk."

