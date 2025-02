Cameratoezicht na beschietingen bij woningen in De Baarsjes

Afgelopen dinsdagnacht werd er aan de Crynssenstraat om 3.15 uur een tweede portiekdeur beschoten, de bewoonster was op dat moment thuis. Een dag eerder gebeurde dit, tussen 2.00 en 3.00 uur, bij de deur ernaast. De kogelgaten waren in beide deuren te zien. Er raakte niemand gewond. "Omwonenden voelen zich naar aanleiding van dit incident niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving", aldus burgemeester Halsema.

Een buurtbewoner liet na de beschietingen aan AT5 weten dat 'het wel een beetje eng werd'. "Vooral omdat het 's nachts is. Gisteren dacht ik wel, oh ja, je moet niet op het verkeerde moment thuiskomen." Na de incidenten werden er in de buurt nazorggesprekken gevoerd en stelde de politie al kortdurend cameratoezicht in. De camera's op en rondom de Crynssenstraat zullen zeker tot 3 april blijven.

Drie dagen op rij

Bij de Van Hilligaerstraat in Zuid hebben zich drie dagen op rij 'ernstige geweldsincidenten voorgedaan' bij een woning in de straat. De vrees voor herhaling van verstoringen in dit gebied is groot. Vandaar dat er per vandaag cameratoezicht tot 28 maart wordt ingesteld. Ook werden hier nazorggesprekken gevoerd in de buurt. Halsema laat weten dat 'de politie extra aandacht heeft voor de locatie'.

Bij twee straten in Nieuw-West - op en rondom de Jacques Veltmanstraat en de Barbara van Meertenstraat - heeft de burgemeester ook cameratoezicht ingevoerd. Net zoals op de andere locaties zorgden de incidenten hier voor onrust in de buurt. De camera's op en rondom de straten in Nieuw-West blijven tot 27 (Jacques Veltmanstraat) en 28 (Barbara van Meertenstraat) maart hangen.