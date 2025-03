Meer landjepik in 't Gooi? Huizen zet zinnen op ‘onlogische grenzen’ met Gooise Meren  

Met de naderende fusie tussen Hilversum en Wijdemeren lijkt het spel dus op de wagen te zijn. Zeker nu Gooise Meren opnieuw de zinnen heeft gezet op de Hilversumse Meent. Dat is een wijk die bij Hilversum hoort, maar meer tegen Bussum aanligt.

In Gooise Meren is de redenatie dat als hun buren straks één grote gemeente vormen de Hilversumse Meent dan ‘verhuist’ naar Gooise Meren. De inwoners van die wijk maken toch al veel gebruik van de voorzieningen in Bussum, zoals de scholen en sportclubs.

Grote speler

Daar komt volgens burgemeester en wethouders van Gooise Meren nog eens bij dat Hilversum straks wel een heel grote speler wordt in de regio. Na de gemeentelijke samenvoeging telt de mediastad dan zo’n 120.000 inwoners en is daarmee veruit de grootste in t Gooi. Is er dan nog wel sprake van ‘gelijkwaardige samenwerking’ is de vraag die ze zich in Gooise Meren hardop stellen.

Hoewel het voornemen van Gooise Meren zeker in de eigen politieke kringen bekend was, kwam de mededeling om de Hilversumse Meent te willen overnemen voor velen als een donderslag bij heldere hemel. In Hilversum heeft deze boodschap al tot politieke vragen geleid.