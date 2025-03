🔴 LIVE: Carnaval in Zwaag, grootste carnavalsoptocht boven de rivieren

Het is de vijftigste keer dat de carnavalsoptocht in Zwaag van start gaat. Deze kleurrijke jubileumeditie met 55 praalwagens en loopgroepen is de grootste boven de rivieren. Bekijk het Noord-Hollandse feestje hier live. De uitzending is ook live te bekijken op tv bij NH (Ziggo 30 en KPN 509) en streekomroep West-Friesland (Ziggo 45 en KPN 1359).