Huizen maakt fout op fout met kappen van bomen, gemeente grijpt in

Wethouder betreurt gang van zaken

De gemeente moet zelf altijd het goede voorbeeld geven, is het uitgangspunt. Dat is niet gebeurd en dat betreurt wethouder Karin van Werven. "Het is voor ons onaanvaardbaar wanneer de gemeente niet juist zou omgaan met de eigen regels", meldt zij.

Onduidelijke regels

In het gemeentehuis hebben ze de zaakjes kennelijk niet goed op orde, blijkt uit het onderzoek. Volgens de wethouder is het eigen toezicht op het verlenen van de vergunning niet goed genoeg. Daarnaast blijken de regels onduidelijk te zijn. "Er is ruimte voor interpretatie", stelt de D66-bestuurder. "Daarbij is en blijft het mensenwerk", luidt de toevoeging.

Eind 2024 stak de gemeente al de hand in eigen boezem na een gigantische kaalslag op het Xella-terrein. De eigenaar van dit gebied kapte veel bomen en bosschages zonder vergunning. De conclusie was toen dat Huizen beter had moeten handelen met de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst om dit te voorkomen. Het leidde tot gefronste wenkbrauwen en de nodige vragen van politieke partijen.

Vier ogen

Maar het moet beter en duidelijker. Daarom voert de gemeente 'een breed pakket aan verbetermaatregelen door'. Huizen gaat onder meer werken met het vier ogenprincipe. Twee mensen bekijken of de voorgenomen kap vergunningsplichtig is of niet. Tevens komen er duidelijkere regels. Die zogeheten verordening legt het college voor aan de gemeenteraad.