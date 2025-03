Kijk vanmiddag vanaf 13.30 uur rechtstreeks naar de carnavalsoptocht van Zwaag

De afgelopen maanden is in schuren gewerkt aan de meest prachtige creaties, bedoeld om te winnen. Al is het grootste doel toch vooral een gezellig feest. Dit jaar is een speciale editie, het is namelijk de 50e keer dat de optocht wordt gehouden.

Wie wordt de opvolger van De Wicky's, die vorig jaar zowel de publieks- als juryprijs wonnen met hun praalwagen? En wat gaat, na een afwezigheid van 6 jaar, de terugkeer van De Schuimkragen ze brengen?

Kijk live mee naar de carnavalsoptocht in Zwaag

De optocht is tussen 13.30 en 15.00 uur rechtstreeks op tv te zien bij NH (Ziggo kanaal 30) en KPN kanaal 509 en streekomroep West-Friesland (Ziggo kanaal 45 en KPN kanaal 1359). Verder is de live-uitzending ook te volgen via Facebook en YouTube.