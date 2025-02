Fikse gevangenisstraffen na gewelddadige woningoverval in Haarlemse Laurierstraat

De overval gebeurde in de nacht van 15 op 16 juni 2023 in de Laurierstraat. Rond 03.00 uur 's nachts drongen drie mannen met bivakmutsen de woning binnen van een stel dat lag te slapen. De vrouw was op dat moment zwanger. De drie hadden vuurwapens, een koevoet en een mes bij zich. Het trio drong de slaapkamer binnen en eiste geld en waardevolle spullen van de slachtoffers.

Wapen blokkeert tweemaal

Toen het mannelijke slachtoffer dat niet wilde geven, kreeg hij een pistool op zijn hoofd gedrukt. Dat werd doorgeladen, maar het wapen blokkeerde. Daarna probeerde de verdachte nog een keer te schieten, maar het wapen weigerde weer. Met een koevoet begon hij vervolgens op het hoofd van het slachtoffer in te slaan. Die wist die klappen af te weren. Ondertussen hield een tweede verdachte hem onder schot.

Tekst loopt door na de foto.