Alkmaar kiest voor splinternieuw Sportpaleis met wielerbaan: "Een droomscenario"

Blijdschap en opluchting op de publieke tribune van in de Alkmaarse raadzaal donderdagavond: er komt een nieuw Sportpaleis mét wielerbaan. De aanwezige liefhebbers van het baanwielrennen feliciteerden elkaar met het resultaat.

Droomscenario

"Dit is een droomscenario", reageert oud-wielerprof Niki Terpstra uit Bergen bij de NOS. Samen met onder anderen Alkmaarder Laurens ten Dam en Reinier Honig uit Wormerveer heeft Terpstra zich hard gemaakt voor het voortbestaan van de wielerbaan.

"De baan is de allerbeste wielerschool die er is. Ik ben er opgegroeid", aldus Terpstra. "Heel veel renners uit de regio hebben hun carrière onder andere aan die baan te danken." En niet alleen voor het baanwielrennen is het goed nieuws, ook voor andere sporten die er terechtkunnen, zoals volleybal, basketbal, badminton en atletiek.

Verstandig investeren

Het voorstel om de huidige - in deplorabele staat verkerende - sportaccommodatie te renoveren voor bijna 24 miljoen euro werd door de raad naar de prullenbak verwezen. Het Sportpaleis uit 1964 is zo lek als een mandje en in de vloer zit een diepe scheur. Meerdere partijen vinden de risico's van renovatie te groot.

"De gemeente is dan 130.000 euro meer kwijt per jaar, maar daarmee investeer je wel in een gebouw voor 50 jaar, in plaats van 25 jaar. Dit is verstandig investeren", stelt BAS-raadslid Gosse Postma bij mediapartner Streekstad Centraal.