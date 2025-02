Weer probleem met lijn 25: GVB onderzoekt hoe tram op verkeerd spoor terechtkwam

De tram kwam vanochtend rond 10.00 uur in de flauwe bocht richting het centrum van Uithoorn op het verkeerde spoor terecht, vertelt ze.

Iets verderop, bij het station, stond op dat spoor een tram klaar voor vertrek richting Amsterdam, waardoor een kop-aan-kop-situatie ontstond.

Passagiers in bocht uitgestapt

Nadat de fout was opgemerkt werd de tram in de bocht stilgezet en de passagiers verzocht uit te stappen. De veiligheid van passagiers is niet in het geding geweest, benadrukt de woordvoerder. "We laten passagiers alleen uitstappen als dat veilig kan. Dat is gebeurd."

Vanwege het incident lag de dienstregeling van lijn 25 vanochtend een paar uur overhoop. "We moesten de tram wegrangeren", vertelt de woordvoerder. "Dat was rond 12.00 uur het geval. Inmiddels rijdt het weer zoals gebruikelijk."

Meer incidenten

De lijst incidenten met tram 25 tussen Amsterdam-Zuid en Uithoorn breidt zich gestaag uit. Medio januari ontspoorde een tram, er vallen regelmatig trams uit waardoor passagiers in de knel komen en het GVB onderzoekt hoe het kan dat sluitende deuren in meerdere gevallen een jas niet detecteerden.