Met een volgepropt programma maakt Prins Hansiehans zich op voor carnaval in Zwaag

Vanzelfsprekend wil hij het zelf niet noemen. Maar dat carnaval er met de paplepel is ingegoten wordt wel duidelijk als hij een opsomming maakt: "Mijn vader is één van de oprichters, mijn broer is Prins Carnaval geweest. En ik heb nog drie zussen die hofdame zijn geweest. Dus ik ben de laatste, dat is wel bijzonder." En dan vergeet hij voor het gemak nog maar even dat ook zijn dochter al eens hofdame was.

Genieten, dat doet hij volop van zijn tijdelijke functie. "Het is nu echt begonnen", vertelt hij tijdens een bezoek aan zorgcomplex de Perelaar. "We hebben evenementen voor jong en oud."

Polonaise en verkleed aan de advocaat met slagroom

Hij deelt bloemen uit aan bewoners en schudt handen. Vervolgens is het in polonaise, met de andere leden van carnavalsvereniging Het Masker, de zaal in. Veel bewoners zitten er verkleed om alvast een voorproefje te nemen op het carnavalsfeest. En met een biertje, wijntje of advocaatje met slagroom komt de sfeer er al goed in.

Het zijn zoals gezegd drukke dagen voor Prins Carnaval. Met als hoofdgerecht de Grote Optocht morgen. 55 praalwagens en loopgroepen die door de straten van Zwaag rijden. Een moment waar HansieHans ook naar uitkijkt.

"In Noord-Holland hoor je vaak: 'Carnaval vieren ze toch alleen in het zuiden?' Nee, dat wat wordt onder meer ook in Zwaag gevierd. En het is toch bijzonder dat het in zo'n klein dorpje, zo groots gevierd wordt."