(Over)leven in de duinen: hoe gaat het met de wilde dieren?

En de wolf?

Over wolven hoeven fietsers en fervente wandelaars in de Schoorlse Duinen zich geen zorgen te maken. Volgens de boswachter is het "praktisch onmogelijk" dat je een wolf zult tegenkomen in de duinen. "Er is te weinig voedsel voor een wolf om zich in dit gebied te vestigen, al zou het in theorie kunnen dat er een door het gebied trekt op weg naar een ander leefgebied."