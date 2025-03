Tegenstanders betaald parkeren maken tool voor schrijven bezwaarbrieven

Sinds vorig jaar is het betaald parkeren stapje-voor-stapje ingevoerd. 1 mei van dit jaar volgen alleen nog de gebieden rond het Raadhuis en Hilversum Noord, dan heeft heel Hilversum tot de buitenring te maken met het betaald parkeren.

Maar al sinds de bekendmaking stuit dit parkeerbeleid op veel verzet. Zo ook bij Gerke Kleinsmit, Menno van der Klein en Albert Veer. Het drietal ziet het nieuwe parkeerbeleid met lede ogen aan. Onder de naam Stopbetaaldparkerenhilversum.nl voeren zij daarom al langere tijd actie tegen het betaald parkeren.

Zo deden ze al een Woo-verzoek (Wet open overheid), een parkeermeting en ze hielden een enquête. Maar hun bevindingen werden door de toentertijd verantwoordelijk wethouder Bart Heller weggewoven.

Bezwaarbrieven als noodkreet

Het drietal geeft nog niet op. Op hun platform staat sinds kort een tool waarbij ze Hilversummers willen helpen met het schrijven van een bezwaarbrief. Via het aanvraagformulier kunnen inwoners hun specifieke bezwaarpunten aangeven, waarna ze binnen 24 uur een op maat gemaakte bezwaarbrief in de mail krijgen.

"We willen met onze brieven de politiek wakker maken, zodat ook zij inzien dat de bewoners het echt niet willen", vertelt Van der Klein. "Wij krijgen dagelijks mails van bewoners die zich er niet in kunnen vinden. Ook worden we gebeld door mensen die huilend aan de telefoon hangen. Dit is voor ons dus echt een noodkreet."

Daarbij merkt het drietal op dat het schrijven van een bezwaarbrief niet altijd van een leien dakje gaat. "Veel mensen weten niet hoe ze hun bezwaar in de brief moeten verwoorden, daarom helpen wij ze om het strak op papier te zetten."

Dat het betaald parkeren al bijna door heel Hilversum is ingevoerd, moet volgens het drietal niet uitmaken. "De gemeente probeert een bezwaarbrief af te wimpelen, maar dit is niet zomaar mogelijk", zo schrijven ze op hun platform. "Het is belangrijk dat bezwaarprocedures zorgvuldig worden nageleefd en dat inwoners een eerlijke kans krijgen om hun standpunten toe te lichten."