Politie houdt twee mannen aan voor stelen van ruim 200 autospiegels

Afgelopen woensdag werden de twee mannen zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden op de Admiralengracht in West. Zij hadden toen de autospiegels bij zich. De politie is op zoek naar de eigenaren van de spiegels en verzoekt Amsterdammers van wie de spiegels zijn gestolen om aangifte te doen.

Het stelen van spiegels is een probleem dat al langere tijd speelt in de stad. De spiegels worden uit de spiegelkap geknipt en meegenomen. Bij de politie zijn de afgelopen tijd veel aangiftes binnengekomen van diefstal, maar ze gaan ervan uit dat er meer gevallen zijn.

De afgelopen jaren is het vaker raak geweest in straten in Zuid en West. Vooral spiegels van Tesla's zijn populair bij de dieven.