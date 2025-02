Verdachte van moord op rapper Bigidagoe: ik heb wel geschoten

De verklaringen van S. geven de zaak van de doodgeschoten rapper een nieuwe wending. Op eerdere pro-formazittingen ging het OM er nog vanuit dat de verdachte eigenlijk iemand anders probeerde te raken. Advocaat Kekik stelde eerder dat niet bewezen kon worden dat S. de schutter was: van de schietpartij zelf zijn geen camerabeelden.

S. lijkt opgelucht te zijn nu hij duidelijk heeft gemaakt dat hij de schutter was. "Ik ben blij dat ik vandaag mijn verhaal heb kunnen doen."

Schietpartij bij partycentrum

Rapper Bigidagoe, die eigenlijk Danzel Silos heet, werd in februari 2024 doodgeschoten. Verdachte Shairone S. werd een paar dagen na de schietpartij gearresteerd op de luchthaven van Parijs, toen hij naar Frans-Guyana in Zuid-Amerika probeerde te vluchten. Het vermoedelijke moordwapen werd in april in Amsterdam-Zuid op straat gevonden.

Bigidagoe was onderdeel van rapformatie Zone 6. Hij werd in 2020 ook al eens neergeschoten, maar overleefde de schietpartij. De videoclip van het nummer dat hij daarover opnam, is miljoenen keren bekeken op YouTube. Op Spotify is Bigidagoe eveneens goed voor miljoenen streams.

Conflict bleef uit

Leden van Zone 6, inclusief Bigidagoe, kwamen in het verleden meermaals in aanraking met politie en justitie. Vlak na de dood van de rapper was er de vrees dat het om een afrekening ging en dat er een gewapende strijd zou oplaaien, bijvoorbeeld tussen rivaliserende rapgroepen. Bij enkele woningen werden explosieven afgestoken, maar na de uitvaart van Bigidagoe is het rustig gebleven.

De derde pro formazitting is de laatste geweest. 28 maart start de inhoudelijke behandeling van de zaak. Tot die tijd blijft S. vastzitten in Arnhem.