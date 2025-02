Vijfhuizenaren smeken campingplan te staken, nu raad unaniem tegen ontwerp stemt

"Dit is een ontzettende opluchting, in 2018 is dit hele verhaal al begonnen. Ik ben echt heel blij verrast dat de raad zich zo unaniem uit durft te spreken. Mijn vertrouwen in de lokale politiek heeft gisteren een flinke boost gekregen." De ontwikkelaar zelf ziet daarentegen nog steeds heil in het project. "We hebben bij de vergadering vooral te horen gekregen wat de gemeenteraad wél wil."

"We hebben gebaseerd op de zorgen van de omwonenden en de raadsleden een nieuw plan opgesteld. Dat plan kon helaas niet ingediend worden voor deze stemming, maar we denken zo tegemoet te komen aan veel van de knelpunten."

Het voornaamste verschil zit hem in het aantal standplaatsen. In het oude plan ging het nog om 281 plekken, de ontwikkelaar mikt nu op 160 gewone plekken en 25 trekkershutjes. Ook de ingang van het terrein voor gemotoriseerd verkeer wordt in het nieuwe plan verplaatst van de Vijfhuizerdijk naar de Spaarnwouderweg.

Tekst gaat verder onder kaart.