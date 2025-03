Een luxe hotel, appartementen en winkels: Zandvoortse Badhuisplein gaat op de schop

Het Badhuisplein is nu, volgens sommigen, een leeg tochtgat, waar de wind vrij spel heeft. Het ligt tussen de boulevard en de Kerkstraat, de winkelstraat van Zandvoort. Nu is er vanuit die straat nog vrij zicht richting zee, maar dat gaat na de herinrichting veranderen.

Zeer luxe hotel en appartementen

Want er is nog veel onduidelijkheid over de grond waar Holland Casino op staat. Daarom is het ontwerp om het casino heen getekend. Het hotel schuift daardoor iets naar voren. Daardoor wordt het zicht vanuit de Kerkstraat richting zee wat beperkter. Het hotel wordt 'vijf-sterren-deluxe' met zo'n tweehonderd kamers. Het is acht bouwlagen hoog.

Aan de overkant worden tussen de vijftig en zestig middeldure en dure appartementen gebouwd, met onderin ruimte voor winkels en horeca. Ook komen er bomen en planten op het plein te staan, die wel tegen zoute zeelucht moeten kunnen. Al met al moet het er veel levendiger dan nu worden. Dat is ook de wens van Zandvoort: aantrekkelijk in zomer én winter.

