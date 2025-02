Gevaarlijk Haarlems kruispunt onder de loep na aanrijding vrachtwagen met jonge fietser

Op het kruispunt van de Spaarndamseweg met de Paul Krugerkade in Haarlem-Noord raakte de fietser op 13 februari ernstig gewond.

Gelijktijdig groen

Er gebeuren vaker ongevallen en bijna-ongevallen op dit onoverzichtelijke kruising. Fietsers en het autoverkeer krijgen gelijktijdig groen licht. En omdat het fietspad van de rijbaan gescheiden is met parkeervakken, ontnemen geparkeerde auto's soms het zicht op fietsers.

Sinds er veel bouwontwikkelingen met zijn in deze buurt met veel vrachtverkeer, is het gevaar voor fietsers toegenomen. Dat vindt ook wethouder Bas van Leeuwen. "Heel verdrietig en ik hoop dat het slachtoffer snel herstelt", laat hij weten in een reactie op het heftige ongeval.

Fietsers voortaan eerder

Hij belooft dat de verkeerslichtenregelaar snel worden aangepast, waardoor fietsers eerder kunnen wegrijden voordat het autoverkeer rechtsaf slaat. Bovendien wordt onderzocht of de strook tussen de rijbaan en de fietsstrook, waar nu geparkeerde auto's het zicht belemmeren, versmalt kan worden.

"Ook gaan we uitzoeken of een oranje knipperend waarschuwingslicht voor het tegelijk groene licht voor fietsers en auto's een meerwaarde heeft", aldus de wethouder. Voor volgend jaar neemt hij alle kruispunten in Haarlem onder de loep. De verkeerslichten op meerdere plekken in de stad moeten veiliger afgesteld worden. "Maar het verkeer moet wel goed blijven doorstromen. Te lange wachttijden, dat willen we ook niet."