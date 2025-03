Aftellen naar 50e optocht in Zwaag en 'douze points' voor Claude

ALAAF! Zwaag is klaar voor 50e optocht

Het wordt niet voor niets de 'grootste boven de rivieren' genoemd: de carnavalsoptocht in Zwaag. Dit jaar is de 50e editie en die is met zo'n 50 praalwagens en loopgroepen nog grootster dan voorgaande jaren. NH is er vanmiddag live bij.

Heel Zwaag komt in beweging als het voorjaar weer in aantocht is. In de donkere wintermaanden worden de schuren weer omgebouwd tot heuse werkplaatsen. Alle verhalen voorafgaand aan de optocht, bijvoorbeeld over de Kever van Kees of De Schuimkragen, vind je in de link hieronder.