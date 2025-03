Bloemen- en bollensector houdt adem in door mogelijke extra importheffingen

Nederland is wereldwijd een van de grootste exporteurs van sierteeltproducten. Jaarlijks gaat een aanzienlijk deel van de export van bloemen en bloembollen naar de Verenigde Staten. "Buiten Europa is Amerika veruit de grootste exportmarkt van Noord-Holland", vertelt Groot. Vooral de tulpen, de meest geteelde bloem in Noord-Holland, gaan in tientallen miljoenen de oceaan over.

What if?

Voorlopig is het afwachten, maar exporteurs proberen zich voor te bereiden op verschillende scenario’s. "Wij merken nu nog niks", zegt Groot. "Maar stel dat we nu nieuwe contracten moeten opstellen, dan zullen we een clausule moeten opnemen met daarin: 'What if?'"

De grote vraag blijft wie de extra kosten uiteindelijk zal dragen: de supermarkten of de importeurs? "Daar moet je samen uitkomen. Er is nu nog zoveel onzekerheid." Mocht de heffing pas ná Moederdag ingaan, dan is de schade beperkt. Maar als de tarieven al eerder van kracht worden, kan dat flinke gevolgen hebben. Toch is Groot voorzichtig optimistisch. "Ik verwacht niet dat zulke heffingen jarenlang zal duren. Dat kan de wereldeconomie helemaal niet hebben."

Als het onvermijdelijk blijkt, zullen telers zich moeten richten op alternatieve markten, voorspelt Terwindt. Maar de hoop onder de zowel de bollen- als bloemensector blijft dat er helemaal geen heffingen komen. "Trump roept van alles", concludeert Groot vanuit Connecticut. "Maar hij moet mijn bloemen gewoon met rust laten."