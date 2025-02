Lente in zicht: na weekend hoge temperaturen op komst

Hoewel het hier en daar in de provincie opklaart, kunnen er vooral in de ochtend wolkenvelden overtrekken. 's Middags is er ook nog kans op een bui, aldus NH-weerman Jan Visser. Het wordt zo'n 8 graden en de wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

Vannacht kan het mistig worden. Zaterdag begint de dag dan ook grijs met lage bewolking en mist. De temperaturen komen 's nachts en 's ochtends net boven 0 graden.

Rustig weekend

Heel lang blijf het niet grijs: de mist lost op in de loop van de ochtend. Daarna is de kans op een zonnetje groter. Overdag wordt het zo'n 8 graden in de regio.

Volgens Visser wordt het dit weekend 'rustig weer', met - op de kustgebieden na - nauwelijks wind.

Dubbele cijfers

Zondag zakken de temperaturen in de ochtend eerst onder nul, maar in de loop van de middag wordt het zo'n 8 tot 9 graden, met weinig wind en veel zon.

De lente lijkt komende week van start te gaan. Vanaf dinsdag is kans op dubbele cijfers. Volgens de weerman kan het 6, 7 en 8 maart 14 tot 15 graden worden. "Dan is het bijna lente", aldus Visser.