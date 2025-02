Hoornse Bianca heeft een voedselbank voor dieren, maar kampt met ruimtegebrek

Veel mensen in Hoorn en omgeving profiteren van haar weggeefkast, met daarin onder meer verzorgingsmiddelen. Maar ook aan de dieren word gedacht. Grote dierenspeciaalzaken in de regio worden benaderd. En zo komen er geregeld veel producten binnen, waarvan de datum bijna verstreken is. In het assortiment is kattenmelk te vinden, maar ook kattensnoepjes en voer voor de hond.

Ze ontvangt zoveel spullen voor dier en mens, dat ze kampt met ruimtegebrek. De voortuin staat tijdens een uitgiftemoment vol en ook de woonkamer is grotendeels gevuld met spullen die bestemd zijn voor een ander. "De huiskamer ziet er niet uit", zegt ze. "Een opslagruimte in de buurt zou heel mooi zijn. Maar ik heb geen inkomen, dus ik heb weinig te eisen."

Inzetten voor mens én dier

Opslagruimte of niet, ze blijft zich vol overgave inzetten. Voor mens én dier. "Het houdt je bezig en jong. Ik heb zelf niet veel nodig. Het is zuinig leven en overleven, zo voelt het soms wel. En niet alleen voor mij. Als je ziet hoe snel de prijzen van dierenvoeding is gestegen, dat is niet normaal. Dan ben ik blij dat mensen hier iets kunnen halen, dat scheelt ze misschien weer een tientje in de week."