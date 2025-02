Mysteryshopper schrijft valse rapportages over alcoholgebruik minderjarigen in Volendam

De mysteryshopper was werkzaam voor het bedrijf MB-ALL dat voor gemeenten alcoholcontroles uitvoert. Deze week is burgemeester Sievers op de hoogte gesteld door het bedrijf dat er een onjuiste rapportage is opgesteld voor de gemeente Edam-Volendam.

Eerder in de fout in Heerenveen

Dit is eerder gebeurd in de gemeente Heerenveen. Daar trokken horecaondernemers aan de bel bij de gemeente nadat ze hadden geconstateerd dat zij helemaal geen bezoek hadden gehad van de mysteryshopper. Eén van de bedrijven was namelijk gesloten op de datum van de door toezichthouder geschreven rapportage.

Uit het interne onderzoek van het bedrijf blijkt nu dat er in Volendam ook gefraudeerd is. In het dorp zouden er twee controles uitgevoerd zijn op 21 december en op 27 december. Maar die controle van 27 december heeft nooit plaatsgevonden, terwijl de gemeente Edam-Volendam wel een rapportage heeft ontvangen over beide data.



“Na een eerder in incident hebben wij de dossiers van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de alcoholcontroles tegen het licht gehouden”, legt een directeur Richard Scharink van MB-ALL uit.

“Tijdens deze controle hebben wij een onregelmatigheid ontdekt met betrekking tot de juistheid van een van de rapportages. Deze rapportage is opgemaakt naar aanleiding van een niet uitgevoerde controle. Direct na het ontdekken van deze onregelmatigheid heeft MB-ALL contact opgenomen met de gemeente Edam-Volendam.”

De gemeente Edam-Volendam heeft contact gelegd met de betreffende horeca over de valselijk opgestelde rapportage en burgemeester Sievers laat weten dat deze overtreding vanzelfsprekend niet verder wordt gehandhaafd.

MB-ALL laat weten dat de medewerker op staande voet is ontslagen. “Een mysteryshop controle wordt altijd met twee personen uitgevoerd: de beëdigd ambtenaar en de mysteryshopper. Het gaat hier om beëdigd ambtenaar die gefraudeerd heeft.”

Gemeente doet aangifte

In een reactie aan de gemeenteraad schrijft Sievers: 'Wij betreuren deze situatie ten zeerste en hebben besloten de samenwerking met MB-ALL voor wat betreft de inzet van mysteryshoppers tijdelijk te schorsen. Ook al begrijpen wij dat ook MB-ALL slachtoffer is in deze situatie door het handelen van een individu'. De gemeente Edam-Volendam doet aangifte.