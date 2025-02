112-blog | Jongen te water in Oostwoud • Gedumpte jerrycans met onbekende inhoud gevonden in Hoorn

06.36 uur

Op de Jaagweg (N247) bij Broek in Waterland is vannacht een auto tegen een boom gereden en over de kop geslagen. De eerste meldingen van het ongeluk kwamen rond 00.20 uur binnen bij de hulpdiensten.

Er zaten vijf inzittenden in de auto, die zijn zelfstandig uit het voertuig gekomen. Een woordvoerder van de politie vertelt dat er geen sprake was van rijden onder invloed. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De wagen was total loss en de weg is tijdelijk afgesloten om hulpdiensten hun werk te laten doen. De automobilist reed op een stuk waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.