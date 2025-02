112-blog | Brand bij woning in Bussum • Auto over de kop op N247 bij Broek in Waterland

49 minuten geleden

Bij de voordeur van een woning aan de Nieuwe Hilversumseweg in Bussum is vannacht brand ontstaan. De meldingen kwamen rond 00.08 uur binnen bij de brandweer. Over gewonden of de oorzaak van de brand is niks bekend.

Onlangs deed de recherche een oproep via Bureau NH naar aanleiding van twee explosies in Bussum en Huizen. Een van die explosies ging op 10 februari af bij een vrijstaande bungalow aan de Isaac Da Costalaan in Bussum.