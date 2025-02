Hoofdrol voor penaltykiller Owusu-Oduro: "Dit zijn de mooiste momenten"

"Dit zijn de mooiste momenten", vertelt een enorm blije Rome-Jayden Owusu-Oduro vlak voor middennacht in de mixed-zone van het Almelose stadion. Twee keer stopte de 20-jarige keeper een strafschop en één penalty zag hij hoog over gaan. "Er is heel veel ontlading."

Waar de blijdschap duidelijk te af te lezen is van het gezicht bij Owuso-Oduro, daar stond Maarten Martens vrij rustig voor de camera. "Ik vond dat we de meeste aanspraak hadden op de overwinning, maar bij een penaltyserie is het wel billen knijpen." Van een feestje is nog geen sprake volgens de trainer van AZ, want enkel de bekerwinst telt voor hem.

Tekst loopt verder onder de video.