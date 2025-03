Niet-commerciële coffeeshop komt er definitief in Waterland

Gerard Meij kondigde het plan vorige maand aan. Het gaat om een niet-commerciële coffeeshop, waarbij de opbrengsten naar goede doelen gaan, zoals hulp voor eenzame ouderen en drugspreventie. Het belangrijkste doel is om de wietverkoop in Waterland - waar op dit moment geen legale verkooppunten zijn - uit de illegaliteit te halen.

Succes voor Gerard Meij

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond stemden tien raadsleden voor het plan van Meij en zes tegen. Er werd per raadslid gestemd in plaats van per partij, omdat binnen sommige fracties, zoals GroenLinks en de PvdA, verdeeldheid bestond over het plan.

Met deze meerderheid kan de coffeeshop nu gerealiseerd worden.

Meij reageert enthousiast op het besluit. "Ik ben enorm blij. Er is veel tijd en moeite in gestoken, en achter de schermen heb ik hard gewerkt om een meerderheid te krijgen," vertelt hij aan NH.

Of hij dit resultaat had verwacht? "Als je me dit een jaar geleden had gevraagd, had ik nee gezegd. Ik wist eerst niet hoe de lokale partijen erin stonden. Zij zijn de grootste, dus hun steun was cruciaal."

'Drugs uit de schemerwereld halen'

En die steun kwam er donderdagavond. De lokale partijen JOUW Waterland en Waterland Natuurlijk stemden voor Meijs plan. Andre Schomakers (JOUW Waterland) benadrukte dat hij persoonlijk geen voorstander is van 'stimulerende middelen', maar dat hij de voordelen van een coffeeshop wel inziet.

"Ik heb me goed ingelezen en zie steeds weer dat experts aangeven dat legalisering van softdrugs helpt om het uit de schemerwereld te halen. Onderzoek toont bovendien aan dat legalisering niet leidt tot een toename in gebruik. Daarom steunen wij dit plan," aldus Schomakers.

Kitty Tobias (Waterland Natuurlijk) sluit zich daarbij aan. "Of we het nu leuk vinden of niet, drugsgebruik is een realiteit, ook in Waterland. We kunnen als overheid proberen het volledig te verbieden, maar in de praktijk heeft dat weinig effect. Niets doen en het oogluikend toestaan, is ook geen optie. Daarom stemmen wij voor een gereguleerde aanpak", zegt ze.

'Geen draagvlak onder inwoners'

Het tegengeluid kwam onder meer van het CDA en de VVD. Tjeerd Hoekstra (VVD) wijst erop dat cannabis nog altijd "verboden is onder de Opiumwet" en stemde om die reden tegen.

Bert Enderink (CDA) spreekt van "principiële bezwaren" en hij vindt het onverstandig om drugsgebruik te normaliseren. Daarnaast benadrukt hij het gebrek aan draagvlak onder inwoners. "Ik heb met veel mensen in de gemeente gesproken en hoor vooral tegenstanders. Blijkbaar spreek ik andere mensen dan D66," aldus Enderink.

Meij erkent dat sommige inwoners terughoudend zijn. In zijn pleidooi verwees hij naar een gesprek met leden van de Jeugdraad Marken. Zij vrezen dat de komst van een coffeeshop het drugsgebruik onder jongeren, dat volgens hen al hoog is, verder zal verergeren.

Het D66-raadslid benadrukt dat hij hun zorgen heeft gehoord, maar dat hij hetzelfde doel voor ogen heeft. "Net als de Jeugdraad Marken willen wij niet dat onze jeugd ten onder gaat aan drugs. We zien alleen een andere weg om dit te bereiken. Juist door een coffeeshop te openen, komt er geld vrij voor voorlichting en preventie", zegt hij.

Hoe nu verder?

Nu de motie is aangenomen, kan de uitvoering beginnen. "Eerst stellen we beleidsregels op. Dat doen we samen met betrokkenen, deskundigen en raadsleden. Daarna kunnen ondernemers zich inschrijven met een plan. Het beste plan krijgt de vergunning," zegt Meij.

Dit kan best snel gaan. "Het is lastig in te schatten, maar ik hoop dat de coffeeshop er dit jaar nog komt", aldus het tevreden raadslid.

De precieze locatie van de coffeeshop is nog niet bekend, maar Meij heeft een duidelijke voorkeur. "In principe kan het overal in Waterland. Maar omdat Monnickendam een beetje de 'hoofdstad' is van onze gemeente, ligt dat het meeste voor de hand."