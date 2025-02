Sam (25) hoopt op woning, maar rechter buigt zich eerst over bouwplan Dorpsplein Bergen

Het ontwerp voor het Dorpsplein behelst twee vierlaagse appartementencomplexen met 29 woningen. Daaronder komen winkels, horeca en een parkeergarage. Met het akkoord op zak kan projectontwikkelaar Bot Bouw verder met de vergunningsaanvraag.

"Als alles voorspoedig verloopt bij de Raad van State, zou over er twee jaar gebouwd kunnen worden", stelt Sander Verschoor van Bot Bouw. "De woningnood is zo hoog; er moet gebouwd worden." Hij is ook trots op de twaalf sociale huurwoningen die een plek krijgen op de A-locatie. "Waar zie je dat nog?"

Bergenaar Sam Stoop zou er graag wonen. De 25-jarige volgde de raadsvergadering met grote interesse en was ook een van insprekers vorige maand die vóór het plan pleitte namens Next Gen Bergen. Deze stichting zet zich in voor betere woonkansen voor jongeren in de meest vergrijsde gemeente van Nederland.

Weerstand

"Alle sociale huurwoningen krijgen het label 'jongerenwoning', dus dit is goed nieuws voor jongeren. Ook hopen we dat de koopwoningen aangewezen worden voor Bergenaren, zodat gelijk de doorstroom in het dorp verbetert. "Ik woon nu nog thuis bij mijn ouders omdat er hier in het dorp geen plek te vinden is."

Maar Sam en zijn leeftijdsgenoten moeten nog wel even geduld hebben. De bouwplannen zorgen namelijk ook voor grote weerstand bij andere dorpsgenoten.

Tekst gaat verder onder foto.