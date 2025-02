Broekers boos op gemeente: "Als er ongelukken gebeuren, hou ik u verantwoordelijk"

Al lange tijd is het verkeer dat door de smalle straten van het dorp dendert een doorn in het oog van de bewoners. "Er wordt al jarenlang geklaagd over de situatie, er zijn stukken uit 2012 die we kunnen copy-pasten, het blijkt dat er weinig is gebeurd", werpt Arda Wolterbeek-Muller de gemeente toe. "De snelheid en de hoeveelheid moet minder. Het is een woonwijk waar oude mensen met rollators lopen en kinderen naar school fietsen."

Zij is een van de vijf insprekers die niets begrijpen van de plannen van de gemeente voor het Zuideinde en de Eilandweg. "We maken ons zorgen over het zware verkeer dat ons huis doet trillen", zegt Miriam Bleeker. "Er is al eens een meisje aangereden en ik kan u verzekeren: dat gaat nog eens helemaal mis. Ik hou de raad verantwoordelijk als er ongelukken gebeuren."

Pakket aan maatregelen

Wethouder Harm Scheepstra van verkeer kwam al eerder met een pakket aan maatregelen om het veiliger te maken. Zo werd er gedacht aan parkeerverboden, verhoging van drempels, een strenger spitsverbod, het verwijderen van paaltjes die de weg versmallen en zelfs een flexflitser.

Maar de plannen schieten in het verkeerde keelgat van bewoners in het dorp. Ze herkennen weinig van wat er met de gemeente besproken is. "De wethouder lijkt vastbesloten deze maatregelen zonder overleg door te voeren", aldus de dorpsraad.

Roel Kingma komt tijdens het inspreken met een aantal oplossingen vanuit de dorpsraad. "Er moet een maximale snelheid van 15 kilometer per uur komen, maar dat moet wel worden gehandhaafd en dat is uw verantwoordelijkheid", zegt hij. Ook wil hij alleen bestemmingsverkeer, zodat er een eind aan de auto's, motorrally's en tourbussen komt die volgens hem door het dorp denderen.