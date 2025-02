Lees terug: AZ bereikt bekerfinale na zinderende strafschoppenserie tegen Heracles Almelo

27 februari 2025, 23.26 uur

Aanvoerder Jordy Clasie gaat met AZ zijn eerste bekerfinale spelen. De Alkmaarders schakelden in de halve finale in Almelo Heracles uit na strafschoppen. "Dat ik dit nog mag meemaken, is heel mooi", zei Clasie die de eerste strafschop van AZ benutte, bij ESPN. AZ speelt op 21 april de bekerfinale in De Kuip tegen Go Ahead Eagles.

"Op deze manier winnen geeft een speciaal gevoel", zei de aanvoerder van AZ, dat in de reguliere speeltijd twee keer een voorsprong weggaf (2-2). "Natuurlijk hebben we niet goed gespeeld, maar dat kan me vandaag geen ene reet schelen. We begonnen niet goed aan de wedstrijd en maakten het onszelf heel lastig."

AZ stond lang in de tweede helft met 2-1 voor. "In de tweede helft hadden we het onder controle en gaven we weinig weg", zei hij over de periode tot de 2-2 viel. "Maar dit soort momenten gebeuren in voetbal. Iedereen is nu blij en vanavond genieten we en dan herstellen."