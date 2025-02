Natacha (16) werd door vrachtwagen doodgereden op rotonde, moeder eist maatregelen

De 16-jarige Natacha werd op 11 september vorig jaar onderweg naar school door een vrachtwagen doodgereden. Het meisje nam die ochtend de rotonde aan de Koningin Maximalaan in Uithoorn. Ze had voorrang, maar werd door de vrachtwagenchauffeur over het hoofd gezien.

Het leven van haar moeder Irina staat sinds dat moment op zijn kop. Als NH haar spreekt, draagt ze kleren van haar dochter. "Zij was alles voor mij. Zorgzaam en vol liefde", omschrijft ze haar dochter. "Het besef ze nooit meer terugkomt, is heel moeilijk voor mij."

Nóg een ongeluk

Alle lieve berichten, kaarten en tekeningen van klasgenootjes houden haar enigszins overeind, maar over de houding van de gemeente Uithoorn is ze niet te spreken. Omdat vlak na het ongeluk uit een onderzoek bleek dat de rotonde 'te complex' is, beloofde de gemeente maatregelen.

Dat er pas vijf maanden later een bord werd geplaatst en drempels werden gelegd, vindt Irina onbegrijpelijk. "Dat was echt pijnlijk om te zien. Het voelde of de dood van mijn dochter niks betekent voor de gemeente Uithoorn."

Wat de situatie extra pijnlijk maakt, is dat ondertussen een tweede ongeluk heeft plaatsgevonden. Een 19-jarige jongen raakte gewond toen hij bij dezelfde oversteek op het zebrapad werd aangereden.