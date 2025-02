A9 opnieuw een nacht dicht, en dat is niet voor het laatst

Net als vorige week sluit Rijkswaterstaat het stuk snelweg tussen 20.00 uur 's avonds en 5.00 uur 's ochtends. Dat is om tests uit te voeren rondom de Schipholbrug over de Ringvaart. Het gaat dan over onder andere de slagbomen en geluidssystemen.

De Schipholbrug is door het plaatsen van nieuwe brugdelen een stuk breder geworden. Dat project maakt deel uit van de algemene verbreding van de A9 waar al jaren aan wordt gewerkt. Daarom gaat de snelweg met enige regelmaat een of meerdere nachten dicht.

Ook in de lente is dat nog meerdere keren het geval. Volgende week vrijdag sluit hetzelfde traject om 20.00 uur, en gaat pas maandag om 5.00 uur weer open. Daarna gaat de A9 nog drie volledige weekenden dicht. Die afsluitingen beginnen (ook om 20.00 uur) op vrijdag 28 maart, 11 april en 2 mei, en duren steeds tot de volgende maandagochtend om 5.00 uur.