Met 25 kilo extra trainen brandweermannen voor het Olympisch Stadion: "Het gaat zwaar worden"

Brandweerman Luc Hengsdijk schat dat hij straks zo'n 25 kilo extra met zich meezeult. Normaal rent hij die vijf kilometer lachend, maar nu zie je hem na 2,5 kilometer al kilometer al zweten en zuchten. "Het is benauwd, warm en zwaar. Maar dat is ook goed. Als het makkelijk was hadden we het niet gedaan", vertelt hij.

De mannen lopen op 22 maart samen met vier andere brandweermannen, vijf kilometer in het Olympisch Stadion. Ze willen met hun actie geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker. "Voor ons is het zwaar, maar voor de kinderen en hun ouders is het veel zwaarder", vertelt brandweerman Björn Achterberg. "Daar denken we aan tijdens het rennen."