Verdachte overval tabakswinkel wilde graag roken en 'zag geen andere manier'

Zelf zegt F. dat hij nooit iemand wilde bedreigen, laat staan iemand iets aandoen. "Ik wilde alleen tabak pakken en zo snel mogelijk de winkel uit gaan." Wel kan hij zich voorstellen dat hij mensen bang heeft gemaakt. "Dat spijt mij."

De officier van justitie eist twee jaar cel, vooral door de impact die het heeft gemaakt op het slachtoffer. "Voor een paar pakjes shag heeft de verdachte de slachtoffers enorm laten schrikken."

'Niet met mes gezwaaid of geweld gebruikt'

Volgens de advocaat van de verdachte benadrukt in haar pleidooi dat er op camerabeelden niet te zien is dat er met het mes is gezwaaid. "Er is evenmin geweld gebruikt. Ook is er niets geroepen binnen. Hij was gefocust op de tabak, niet op geld." Volgens de advocaat ging de verdachte door een onzekere periode. "Vanwege de stress wilde hij graag roken en zag geen andere manier."

Over twee weken doet de rechter uitspraak.