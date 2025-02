39-jarige verdachte explosie RKZ langer in voorarrest

Reeks explosies

De eerste explosie vond plaats op 25 november, waarbij vuurwerk bij de ingang van het ziekenhuis werd geplaatst. Een dag later was het opnieuw raak en brak er brand uit bij de draaideur. In beide gevallen zijn er beelden waarop te zien is hoe de dader de explosieven tot ontploffing bracht.

In de nacht van 11 op 12 januari volgde een derde incident, ditmaal bij de goedereningang van het ziekenhuis. Na deze explosie besloot de politie de eerder vastgelegde beelden te delen met Bureau NH. Op dat moment werd er een 37-jarige man uit Beverwijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het derde incident.