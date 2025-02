Woningcrisis: het gezin van Alrik en Keete voelt zich gegijzeld door nieuwbouwproject

Naast Alrik en Keete zitten nog 26 andere particuliere kopers in hetzelfde schuitje. Gezamenlijk roepen zij de gemeente Heiloo op om een passende oplossing te vinden.

Krijgen Alrik en Keete toch hun bouwvergunning?

"De gemeente mag het stuk grond ook van ons kopen", zegt Alrik. "Dan kunnen wij een ander huis kopen, maar dat gaat de gemeente niet doen." Wat ze wel kunnen doen is de groep tegemoetkomen en alvast een bouwvergunning geven.

Verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik (ruimtelijke ordening) zegt de kavels die hiervoor in aanmerking komen in kaart te gaan brengen. "Maar wij stellen hier wel randvoorwaarden aan, bijvoorbeeld dat een huis een eigen ontsluiting moet hebben." Dat betekent dat een woning wel aan bestaande wegen verbonden moet kunnen worden.

Volgens Alrik en Keete is dat voor hun woning geen probleem. "Het is niet wat de gemeente voor ogen had met Zandzoom, maar dan kunnen wij wel bouwen. Alles is geregeld. Als het aan ons ligt beginnen we morgen met de bouw. Maar de gemeente moet het wel willen."