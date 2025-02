Songfestivalliedje Claude valt in zijn Enkhuizen erg in de smaak

Het liedje lekte gisteren al uit. Zelf reageerde de zanger via sociale media laconiek op het uitlekken: "Jullie hebben het allemaal gehoord. It goes up, it goes down, maar c'est la vie", stelde de zanger.

Typisch Claude

Op het nummer 'C'est la vie' zingt Claude in het Frans en Engels. Het nummer begint rustig met pianoklanken en gaat daarna over in een uptempo beat.

We laten het nummer horen aan willekeurige voorbijgangers in de haringstad en dat valt in de smaak. "Het begint eerst rustig en emotioneel, daarna wordt het echt vrolijk. Dat is typisch Claude", aldus een oud-klasgenoot. "Hij zingt in het Frans en in het Engels, dat is met het oog op het internationale publiek slim gedaan", zegt een ander. "Beter dan dat we met een afgezaagd Nederlandstalig nummer aankomen."

