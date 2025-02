Hilversumse deskundigen doen oproep om autoverkeer van binnenring te weren

Hun advies aan de gemeente is dan ook om een onderzoek te starten hoe Hilversum doorgaand verkeer moet kunnen weren. "Meer dan de helft van de auto’s op de ring heeft niets in het centrum te zoeken, maar bezoekend en bevoorradend verkeer heeft er wel last van", is de argumentatie.

Dat Dudok2050 nu van zich laat horen, heeft te maken met het bericht van de gemeente van twee weken geleden. Hilversum roept de inwoners op om mee te denken over hoe het centrum 'autoluwer' is te maken.

Minder autoverkeer

Twee jaar geleden heeft de politiek al besloten dat er minder verkeer over de binnenring moet en dat de centrumring een 30 kilometerzone wordt. De komende maanden wil de gemeente hierover in gesprek met inwoners, ondernemers en leveranciers. Wat zijn hun wensen, ideeën, behoeften en welke zorgen hebben zij?

Het uitgangspunt van de gemeente is duidelijk en staat haaks op het idee van Dudok2050. In het raadhuis hebben ze het namelijk over een vermindering van het aantal auto's op de centrumring. Autoverkeer gaat niet verboden worden, is de duidelijke boodschap. "Voor inwoners, leveranciers en bezoekers blijft de binnenstad bereikbaar", meldde Hilversum.