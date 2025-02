Buurt rouwt om dodelijk ongeluk 12-jarig meisje

"Ik reed hier gisteren langs toen het net gebeurd was", vertelt hij. Hij wijst naar een weiland ten zuiden van de Oranjebaan. "Daar landde de traumahelikopter."

Het meisje werd nog gereanimeerd, eerst door omstanders, politie en brandweer, later door ambulancepersoneel, maar hulp kwam te laat. "Dit was het minste wat ik kon doen", zegt de jongen voordat hij zijn weg vervolgt.

Vlaggen halfstok

Ook in het centrum van Ouder-Amstel heerst een rouwstemming. De vlaggen voor het gemeentehuis in de Dorpsstraat hangen halfstok. Een woordvoerder bevestigt dat dat het geval is vanwege het dodelijke ongeluk. "Als uiting van medeleven, Ouder-Amstel is een kleine gemeenschap."

Wat zich gisterenmiddag exact heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Hoewel het fietspad gisteravond tot 22.00 uur was afgesloten, moet het officiële onderzoek naar het dodelijke ongeluk nog worden gedaan, vertelt een medewerker van de provincie ter plaatse aan NH.

Eerder liet de politie aan NH weten dat een Biro (een brommobiel) op het fietspad twee jonge fietsers had geraakt. Een van hen raakte dus zwaargewond en overleed ter plaatse, een ander kwam ook ten val en raakte daarbij lichtgewond.

De bestuurder van de Biro is na verhoor op het politiebureau naar huis gestuurd. Momenteel wordt hij of zij niet gezien als verdachte. Het fietspand is momenteel afgesloten voor het onderzoek, wat betekent dat fietsers tijdelijk moeten omfietsen.