Tot 7 maanden cel voor rellen Plein '40-'45

De ongeregeldheden braken in de avond van maandag 11 november uit na een oproep op sociale media. Ze volgden op de gewelddadigheden rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Jongeren bekogelden een bus waar nog passagiers in zaten met stenen. Ook staken ze een tram in brand, mishandelden ze een voorbijganger en kreeg een motoragent een klap op zijn achterhoofd.

Adam A., die 7 maanden cel heeft gekregen, is volgens de rechtbank schuldig aan het mishandelen van de voorbijganger. Dat hij tijdens zijn voorlopige hechtenis werd aangehouden met 6 gram cocaïne, 6 gram heroïne en 74 gram hasj in bezit, heeft bijgedragen aan de hoogte van de straf.

Hicham el M. gooide met stenen naar de bus en mishandelde de motoragent. Bürak Ö. is veroordeeld voor mishandeling. Omdat zijn rol bij de incidenten die daarnaast gebeurden niet kan worden bewezen, krijgt hij alleen een taakstraf.

Schadevergoeding

Volgens de rechtbank blijkt uit de verklaringen van de slachtoffers dat de gebeurtenissen veel impact op hen hebben gehad. "De rechtbank acht de openlijke geweldpleging zeer ernstig en kwalijk", aldus de rechter. "Dergelijke delicten versterken de in de maatschappij bestaande gevoelens van onrust, angst en onveiligheid."

Naast de al eerder genoemde straffen moeten twee mannen ruim 63.000 euro schadevergoeding betalen, de 18-jarige man moet een deel van de schadevergoeding, een bedrag van 4000 euro, betalen.