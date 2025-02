Hoger beroep in zaak over brand Riekerhaven ingetrokken wegens gebrek aan bewijs

Dat gebrek aan bewijs was vorig jaar voor de rechtbank al reden om Mohamed S. geen straf op te leggen. De schade aan het complex was zo groot, dat niet kon worden vastgesteld hoe de brand was ontstaan.

Het OM deed vervolgens onderzoek naar de verklaringen van de verdachte in de rechtszaal. Nu blijkt dat ook dat onderzoek geen bewijsmateriaal heeft opgeleverd. Justitie denkt dat de kans klein is dat er in hoger beroep wel een straf wordt opgelegd en brengt de zaak dus niet opnieuw voor de rechter.

Bewoners die ten tijde van de brand in de Riekerhaven woonden, werden gisteren met een e-mail van het OM op de hoogte gebracht. "Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze beslissing voor u als slachtoffer teleurstellend is", is daar onder meer in te lezen.