Timmerman die van loopbrug viel overleden

De timmerman was tijdens werkzaamheden aan woningen aan de Jacob Catskade bezig op een loopbrug tussen twee steigers. Dat plateau was zo wankel dat de man van de tweede verdieping naar beneden viel. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later op de dag overleed.

De Arbeidsinspectie liet maandag weten dat "het ongeluk veel impact heeft gemaakt op iedereen". Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog.