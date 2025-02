Live NH Sport: AZ voor het eerst sinds 2018 weer naar de finale?

AZ versloeg in de voorgaande rondes FC Groningen (3-1), Ajax (2-0) en Quick Boys (3-1). Alle wedstrijden werden in Alkmaar gespeeld. Heracles trof achtereenvolgens FC Winterswijk (0-1), NEC (1-0), De Graafschap (0-2) en FC Utrecht (2-0).

Dit seizoen speelden beide ploegen in Alkmaar tegen elkaar en won AZ moeizaam met 1-0. Mayckel Lahdo maakte in de 89e minuut het verschil. Het laatste bezoek aan Almelo verliep minder voorspoedig: op 3 april vorig jaar werd AZ met liefst 5-0 van het kunstgras geveegd.

Voor het laatste onderlinge bekertreffen moeten we terug naar 2021 toen AZ thuis met 4-1 won. Van de huidige selectie stonden toen alleen Jordy Clasie en Bruno Martins Indi in de basis.

Het stadion in Almelo is met ruim twaalfduizend toeschouwers uitverkocht. Onze verslaggevers Stephan Brandhorst en Erik-Jan Brinkman houden je op de hoogte van alle gebeurtenissen bij dit duel.

Finale

De winnaar gaat door naar de finale in de Rotterdamse Kuip op tweede paasdag (21 april, aftrap 18.00 uur). Go Ahead Eagles plaatste zich gisteravond als eerste door in Eindhoven verrassend van PSV te winnen (1-2). De laatste finale van AZ was in 2018 toen Feyenoord met 3-0 te sterk was.

NH Sport is er vanavond vanaf 19.00 uur. Presentatie: Edward Dekker. Uiteraard kun je de wedstrijd via ons liveblog ook online en in de app volgen.