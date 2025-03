Steeds meer West-Friese kerken worden in de etalage gezet

Ook bij parochie De Waterkant, waar tien kerken onder vallen, zit het bestuur niet stil. De kerken in Zuidermeer, Spanbroek, De Weere en Spierdijk zijn als eerste aan de beurt, daarna volgen Ursem, Obdam, De Goorn, Hoogwoud en Nibbixwoud. De Hieronymuskerk in Wognum blijft als 'hoofdkerk' overeind.

"De verkoop valt niet mee. De kerk in Spanbroek is bijvoorbeeld een rijksmonument, dat maakt het ontzettend moeilijk", geeft bestuurslid Cees Backer aan. Aan het uiterlijk van de kerk mag weinig veranderd worden. "Daar zijn gewoon regels aan verbonden, waardoor je beperkt bent."

Het sluiten van deze kerken is volgens Backer onontkoombaar. "Een viering houden voor vijftien man is niet vol te houden." Maar, zegt het bestuurslid: "Een gemeenschap hoeft hierdoor niet uit elkaar te vallen."

Hij legt uit dat de parochianen, vrijwilligers en het koor van Zuidermeer zich nu bij de kerk in Wognum hebben gevoegd. "Het is mooi om te zien dat ze een nieuw onderkomen in het naburige dorp hebben gevonden."

Toekomstbestendig

Ook bij parochie West-Friesland Zuid-Oost staat er genoeg te gebeuren. De kerk in Venhuizen is begin dit jaar al onttrokken aan de eredienst en wordt binnen afzienbare tijd te koop gezet door het parochiebestuur. Wel worden de kerkdeuren van het slot gehaald bij 'noodgevallen', zoals een uitvaart of bruiloft, vertelt bestuursvoorzitter Gerard Lakeman. "We zijn ons nu aan het voorbereiden op de verkoop."

Uiteindelijk wil het bestuur naar een situatie waar het gebedshuis in Bovenkarspel als 'hoofdkerk' fungeert. "Maar zover zijn we nog niet. Bij de andere kerken houden we de vinger aan de pols. Is het nog verantwoord om ze langer open te houden? We zijn nu vooral bezig om de parochie toekomstbestendig te maken", aldus Lakeman.

Ook in en rondom Hoorn zijn er keuzes gemaakt. In de toekomstvisie van parochie Heilige Matteüs, die vorig jaar met de achterban is gedeeld, staat dat de Visitatiekerk in Oosterblokker en de Sint Martinuskerk in Westwoud binnen drie jaar worden gesloten. Dat betekent dat de Koepelkerk in Hoorn en Sint Martinuskerk in Zwaag open zullen blijven.

"Maar", zo zegt pastoor Samuel Marcantognini, "ik sluit niet uit dat in de toekomst een van deze twee kerken ook moet sluiten."