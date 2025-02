Zonnig vooruitzicht: zachte temperaturen en blauwe lucht

De afgelopen dagen heeft het flink geregeld. In Purmerend viel gisteren bijna zeven millimeter. De hevigste buien zijn inmiddels bijna verdwenen. Volgens NH-weerman Jan Visser zijn er vanmiddag zelfs al wat 'blauwe plekken' in de lucht. Toch is er wel kans op een enkele bui.

Minder regen, meer zon

Vanaf morgen komt er een hogedrukgebied richting onze provincie, waardoor de zon zich geregeld laat zien. Het blijft droog en het wordt zo'n 8 graden. Qua temperatuur nog wat koel voor het terras, maar volgens Jan kan je de zon aardig voelen als je uit de wind gaat zitten.

De droge lucht zet nog even door, al is er zaterdagavond tot zondagochtend kans op lage bewolking en mist. Het wordt dit weekend niet warmer dan 10 graden.

'Stairway to heaven'

Volgende week ziet Jan een 'stairway to heaven'. "De temperaturen stijgen niet overdreven, maar juist in gelijke treden naar warmer weer." De tweede helft van de week kan het lenteachtig aanvoelen.